- Președintele Klaus Iohannis a transmis vineri condoleanțe familiilor indoliate, dupa incendiul de la spitalul Matei Balș și i-a cerut ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, sa „lucreze cu celeritate la un proioect de reforma pentru intregul sistem de sanatate din Romania”.

- Conducerea si personalul Ministerului Afacerilor Interne au transmis condoleante familiilor victimelor incendiului care a avut loc vineri dimineata la Institutul "Matei Bals" din Bucuresti. "Pentru interventie s-a actionat cu 24 de masini de stingere, 38 de autospeciale SMURD, 6 Unitati…

- Mai multe ambasade la București au transmis mesaje de condoleanțe familiilor persoanelor care au murit in incendiul de la Spitalul „Matei Balș” din Capitala, vineri dimineața. „Suntem profund...

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, condoleante familiilor victimelor incendiului de la Institutul "Matei Bals", unde s-a deplasat la pranz, si a indemnat la gasirea unor solutii. "O zi foarte trista astazi, cu tragedia care s-a intamplat aici in aceasta dimineata. Ce pot sa spun este ca…

- Dupa incendiul de la institutul Matei Balș mesajele de condoleanțe și declarațiile au început sa apara din partea politicienilor. Președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cîțu au transmis condoleanțe familiilor victimelor. Liderii aflați la guvernare cer anchete și masuri dure, în…

- Premierul Florin Cițu a transmis un mesaj de sincere condoleanțe familiilor victimelor incendiului petrecut vineri dimineața la Institutul „Matei Balș” și a adaugat ca au fost luate „toate masurile ca situația sa fie stabilizata rapid”. „In aceasta dimineata o tragedie a lovit Bucurestiul. Din pacate,…

- Trei persoane au decedat in urma unui incendi izbucnit vineri dimineata la Institutul de boli infectioase „Matei Bals'“ din București. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, este in drum spre spital. „Din pacate trei persoane sunt decedate si a patru sub resuscitare. Trei persoane…

- Un incendiu de proportii a avut loc la Institutul "Matei Bals" din Bucuresti, in aceasta dimineata in jurul orei 5:30. Incendiul s-a soldat cu 3 morti, iar o persoana inca este resuscitata de catre medici, fiind in stare foarte grava.