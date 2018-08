Stiri pe aceeasi tema

- Politia a deschis o ancheta dupa ce mai multe ambasade si locatii din Berlin au primit prin posta scrisori suspecte care contineau pulbere alba, relateaza marti dpa. In urma cercetarilor, s-a constatat ca pulberea era inofensiva, a declarat un purtator de cuvant al politiei. …

- Autorul atacului din Germania a fost arestat preventiv, iar anchetatorii incearca sa stabileasca care a fost motivația acestuia. Barbatul nu a vorbit cu procurorii, dar aceștia nu cred ca a fost vorba de un atac terorist, scriu agențiile internaționale. Barbatul in varsta de 34 de ani, nascut in Iran…

- Un barbat a injunghiat in cap un lucrator in domeniul securitatii, marti, pe aeroportul din Duesseldorf, a anuntat politia germana, iar ranitul a fost operat, insa viata nu-i este in pericol, relateaza The Associated Press (news.ro).Suspectul, in varsta de 24 de ani, s-a apropiat de agent…

- Mai multe baruri și restaurante din Rostov-on-Don, unul dintre orașele unde se desfașoara Campionatul Mondial de Fotbal, au fost evacuate dupa ce poliția a primit amenințari cu bomba, au informat autoritațle ruse, relateaza site-ul postului Channel News Asia, conform mediafax. "Pe 26 iunie,…

- Domul din orașul german Koln a fost evacuat, vineri, de teama unui atac terorist, un suspect roman fiind reținut, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane citate de publicațiile Express și Sachsishe Zeitung. Incidentul de securitate a avut loc vineri dimineața, in centrul orașului Koln.…

- Eliminat in minutul 3 al partidei Columbia – Japonia, pentru ca a oprit mingea cu mana in careu, mijlocasul sud-american Carlos Sanchez a primit amenintari cu moartea. Politia columbiana a trimis deja cazul unei echipe criminalistice sa pentru a-l investiga. Carlos Sanchez a primit o serie de amentinari…

- Un barbat inarmat cu un cuțit a patruns luni intr-o banca din Cluj Napoca, de unde ar fi furat 20.000 de lei. In jurul orei 15, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca intr-o unitate bancara de pe raza municipiului Cluj-Napoca, a intrat o persoana cu fata acoperita si, sub amenintare, a sustras…

- Poliția germana a impușcat duminica un barbat care se comporta violent in interiorul Catedralei din Berlin, a anunțat poliția din capitala germana pe Twitter, facand totodata apel la public sa nu raspandeasca zvonuri, relateaza Reuters.