Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadele ucrainene din strainatate sunt terorizate psihic. Aceste diplomatii au primit „pachete sangeroase” care contin ochi de animale, a anuntat vineri Ministerul de Externe al Ucrainei, dupa ce o serie de scrisori-bomba au fost trimise in mai multe locații din Spania, inclusiv la ambasada Ucrainei…

- Rusia ”nu vede niciun sens” sa mentina aceeasi prezenta diplomatica in Occident, a declarat marți, ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, anuntand ca Moscova se va concentra de acum incolo pe Asia si Africa, relateaza AFP. „Nu exista niciun sens si nicio dorinta, desigur, sa mentinem aceeasi…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta acordarea unor contributii voluntare ale Romaniei la fondurile NATO dedicate intaririi rezilientei si capacitatii de aparare ale Ucrainei, Republicii Moldova, Georgiei si Regatului Hasemit al Iordaniei, in valoare totala de pana la 1.400.000 dolari. Potrivit unui…

- Dupa ce la 21 septembrie, președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat mobilizare parțiala și desfașurarea unor campanii de recrutare, Ambasada Republicii Moldova in Federația Rusa informeaza cetațenii Republicii Moldova, ca implicarea acestora in acțiuni militare pe teritoriul altor state este pasibila…

- „Spania este un partener strategic și un prieten apropiat al Romaniei.In contextul vizitei pe care o intreprind in Spania in aceste zile, am avut astazi o intrevedere cu domnul Fernando Grande-Marlaska Gomez, omologul meu spaniol.Prezența mea in Spania este legata de atenția și importanța pe care le…

- Contextul economic incert și creșterea prețurilor readuc joburile din strainatate in atenția candidaților. Joburile cu nivel mediu de experiența și cele entry level sunt cele mai cautate de romani. Cu peste 10.000 de aplicari de la 1 septembrie și pana acum, aceasta se anunța a fi luna cu cei mai mulți…

- Romanii blocati pe aeroporturile din strainatate, in urma suspendarii zborurilor de catre compania aeriana Blue Air, pot solicita ajutor la sectiile consulare ale ambasadelor Romaniei sau prin apelare la numarul de telefon 0040751084537, gestionat de MAE, urmand sa fie adusi in tara cu aeronave ale…