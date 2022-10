Stiri pe aceeasi tema

- Toți comercianții din Periam controlați joi de inspectorii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor au fost amendați. Este vorba despre noua firme la care au fost gasite grave nereguli privind igiena și siguranța alimentara.

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Dolj a realizat, in cursul lunii septembrie, o serie de acțiuni de verificare a modului in care este respectata legislația in domeniu, in cele 3 magazine AUCHAN, din județ. Pentru neregulile constatate, comisarii au aplicat 6 sancțiuni, 6…

- In urma unor sesizari, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a inițiat un control operativ la marii retailer din Timișoara (Kaufland, Lidl, Profi). Au fost controlați 3 operatori economici, iar, pentru neregulile constatate, comisarii timișeni au aplicat urmatoarele sancțiuni:…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Cluj a realizat, in ultima saptamana, o serie de acțiuni, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinele lanțului de supermarketuri Penny, ca parte a unei tematici naționale de control.Astfel,…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Cluj a realizat, in ultima saptamana, o serie de acțiuni, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinele lanțului de supermarketuri Penny, ca parte a unei tematici naționale de control.Astfel,…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Gorj a realizat in ultima saptamana o serie de acțiuni pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinele lanțului de supermarketuri Penny, ca parte a unei tematici naționale de control. Conform…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Dolj a realizat, in ultima saptamana, o serie de acțiuni, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinele lanțului de supermarketuri Penny, ca parte a unei tematici naționale de control. In…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Timis a efectuat, in aceata saptamana, o ampla acțiune de control in Lugoj. La acțiune au fost prezenți și Horia Constantinescu, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), și Paul Anghel, directorul…