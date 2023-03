Stiri pe aceeasi tema

- In legatura cu executarea lucrarilor planificate, bransarea apeductului nou din strada N. M. Spatarul, S.A.”Apa-Canal Chisinau” este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile marti, data de 7 martie 2023, de la orele 09:00 pina la orele 20:00. Vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii…

- Mai multe adrese din capitala vor ramine in urmatoarele zile fara apa la robinet, anunța Apa-Canal Chișinau. Joi, 23 februarie, in intervalul 10:00 – 14:00, vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii din: bd. Dacia, 60, 65-87 inclusiv cu fractii; Cartierul Galata, Aeroport; str. si str-la Bacioii…

- Localitațile Sasarm, Chiuza, Piatra, Agrișu de Jos și Agrișu de Sus raman fara apa potabila maine, 16 februarie 2023, pentru cateva ore, anunța Aquabis. Joi, 16 februarie 2023, intre orele 09:00 – 16.00, se va sista furnizarea apei potabile in localitațile SASARM, CHIUZA și PIATRA. In acest interval…

- In legatura cu executarea lucrarilor planificate, S.A.”Apa-Canal Chisinau” este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile miercuri, data de 15 februarie 2023, de la orele 09:00 pina la orele 16:00. Vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii din strada Moscovei, 8, 10, inclusiv cu fractii,…

- Aquabis: Se sisteaza apa potabila pentru cateva ore, astazi, 8 februarie 2023, in localitatea Șieu și pe strada Vasile Alecsandri din Bistrița. Astazi, 8 februarie 2023, intre orele 09:30 – 12:30, se va sista furnizarea apei potabile in ȘIEU. In acest interval orar, se vor efectua lucrari de mentenanța…

- Consumatorii de pe strazile Cuza Voda, 39/3, 45, inclusiv cu fracții, și Valea Crucii, 22, 24, inclusiv cu fracții, vor ramine luni, 23 ianuarie, fara apa la robinet. Sistarile sint planificate intre orele 09.00 și 16.00, timp in care SA „Apa-Canal Chișinau” va efectua lucrari pe strada Cuza Voda, 45/14,…

- Mai mulți consumatori vor ramane fara apa potabila in zilele urmatoare. Astfel, in legatura cu executarea lucrarilor planificate, din sat. Dobrogea din str. Decebal, 2, S.A.Apa-Canal Chisinau este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile joi pe data de 12 ianuarie 2023, de la ora 09:00 pana la…

- „Apa-Canal Chisinau” SA anunța intreruperea temporara a furnizarii apei potabile, miercuri, pe data de 20 decembrie, de la orele 09:00 pina la orele 21:00, in legatura cu executarea lucrarilor de lichidarea scurgerei la SP „Schinoasa” din str. Spicului.