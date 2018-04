Mai multe accidente rutiere înregistrate duminică Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Constanta, o femeie in varsta de 34 de ani conducea duminica un autoturism pe DN 3 dinspre Valu lui Traian catre Constanta, iar la un moment dat nu a pastrat distanta corespunzatoare fata de un autoturism care circula in aceeasi directie de mers, condus de un barbat de 27 de ani, intrand in acesta. In urma impactului, au fost raniti doi copii, care au suferit traumatisme craniene, doua femei, una diagnosticata cu traumatism cranian, iar cealalta cu fractura la mana si barbatul de 27 de ani, care a suferit traumatism de coloana cervicala. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

