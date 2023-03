Stiri pe aceeasi tema

- China ia in calcul sa-si tripleze stocurile de focoase nucleare la 900 pana in 2035, pe masura ce este de asteptat ca tensiunile cu SUA in privinta Taiwanului sa continue sa creasca, transmite agentia de presa nipona Kyodo, care citeaza surse chineze la curent cu aceasta

- Presedintele chinez Xi Jinping, care este si secretar general al Partidului Comunist Chinez (PCCh), a avertizat miercuri, intr-un discurs pronuntat la o sesiune de studiu a partidului unic, ca tara asiatica se va confrunta "inevitabil" cu "furtuni periculoase", intr-un context de puternice tensiuni…

- Generalul Michael Minihan considera ca alegerile taiwaneze din 2024 ii vor da liderului chinez Xi Jinping un „motiv” pentru a acționa, in fața unei Americi „distrasa” de alegerile sale prezidențiale. Un general american a avertizat asupra riscului ridicat de razboi cu China in 2025 – cel mai probabil…

- O invazie a Taiwanului s-ar incheia probabil cu victoria SUA, arata datele obținute de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. Totuși, la finalul luptei, armata americana ar fi distrusa la fel ca armata chineza.Scenariul dezvaluie o situație sumbra și pentru insula, chiar daca invazia chineza…

- O invazie a Taiwanului s-ar incheia probabil cu victoria SUA, arata datele obținute de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. Totuși, la finalul luptei, armata americana ar fi distrusa la fel ca armata chineza.Scenariul dezvaluie o situație sumbra și pentru insula, chiar daca invazia chineza…

- Un eventual razboi in Taiwan ar provoca multe mii de morți și pierderi grele de echipament militar pentru toți actorii implicați – China, Taiwan, SUA sau Japonia – arata o simulare realizata de experții unui important think-tank american, citata de CNN . Invazia chineza a Taiwanului in 2026 s-ar solda…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri (30 decembrie) ca se așteapta ca președintele chinez Xi Jinping sa efectueze o vizita de stat in Rusia in primavara anului 2023, in ceea ce ar fi o demonstrație publica de solidaritate din partea Beijingului in contextul campaniei militare eșuate a Rusiei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca doreste sa intareasca cooperarea militara cu China, in cadrul unei videoconferinte cu liderul chinez Xi Jinping, laudand rezistenta Moscovei si Beijingului in fata "presiunii" occidentale, relateaza France Presse