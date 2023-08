Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți muncitori nepalezi care au platit mii de euro sa munceasca in Romania, unde li s-au promis salarii de 500-600 de euro, au ramas fara locurile de munca pentru care au venit. Unii au supraviețuit cu bani trimiși de familiile din Nepal pe care sperau sa le ajute prin venirea in Romania. Libertatea…

- Aproape 50.000 de romani au plecat definitiv din țara anul trecut, cel mai mare numar din ultimii treizeci de ani. Datele au fost furnizate de Institutul Național de Statistica. Prin comparație, in ultimul deceniu, țara noastra a pierdut prin migratia externa definitiva 250.000 de romani, adica echivalentul…

- Ministrul Apararii Angel Tilvar a declarat, marti la la ceremonia dedicata implinirii a 50 de ani de la infiintarea Brigazii 1 Rachete Sol-Aer (RSA) „General Nicolae Dascalescu”, ca rachetele lansate de navele de lupta rusesti lovesc orase si elemente de infrastructura civila in Ucrainaa si astfel ucid…

- Preconizata majorare a taxei pe valoarea adaugata in cazul cartilor va diminua vanzarile aflate deja intr-o tendinta de scadere inca din primul trimestru al acestui an – atrage atentia Asociatia Editorilor, care precizeaza ca Romania este in prezent cea mai mica piata de carte pe cap de locuitor din…

- Marcel Ciolacu a spus ca „Gabriela Firea nu a greșit cu nimic instituțional, nu a avut nicio atribuție in cazul azilelor din Ilfov”. „Presupun ca demisia a venit in urma unor dezvaluiri din presa”, a spus premierul.„Doamna Firea nu a greșit cu absolut nimic. Nu a avut nicio atribuție in privința centrelor.…

- Angajatorii tre­buie sa dea dovada de flexibilitate in orga­nizarea timpului de lucru pentru a atrage si mentine candidatii, a fost una dintre concluziile conferintei ZF/KPMG in Romania: „Piata muncii – cum isi pot pastra companiile flexibilitatea, continuand sa fie productive“, releteaza Medifax.Angajatorii…

- Deficitul de forta de munca al Romaniei se va adanci! Muncitorii straini, singura soluție pentru patroni Deficitul de forta de munca al Romaniei se va adanci! Muncitorii straini, singura soluție pentru patroni Milioane de oameni au parasit Romania, dupa aderarea la Uniunea Europeana, atrasi de salariile…

- ANOFM transmite ca peste 59.00 de locuri de munca sunt vacante la nivel national si 242 in spatiul Economic European. Agentii economici ofera 59.479 locuri de munca la nivel national, cele mai multe fiind destinate persoanelor fara studii sau cu studii primare/gimnaziale, informeaza, miercuri, Agentia…