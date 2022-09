Mai mult respect pentru Napoli Liverpool a primit o lecție de la cea mai frumoasa echipa din Italia miercuri seara, pe „Maradona”, și nu doar de fotbal. Inainte de meci, fanii lui Liverpool prezenți in Italia au fost avertizați de club pe contul oficial LFC Help: „Ramaneți la hotel pentru a manca și a bea, nu purtați culorile clubului in oraș. Fanii nu trebuie sa se adune in zone publice și trebuie sa evite sa se izoleze departe de port. Va recomandam insistent sa evitați centrul orașului. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fanii fotbalului au avut parte de meciuri spectaculoase și in a doua zi de Liga Campionilor. Napoli a facut surpriza serii obținand o victorie la 3 goluri diferența pe teren propriu cu Liverpool.

- Tehnicianul formației Liverpool, Jurgen Klopp (55 de ani), a fost iritat de o intrebare primita de la un jurnalist italian, la conferința de presa de dinaintea partidei pe care „cormoranii” o vor disputa in compania lui Napoli, in prima etapa din faza grupelor UEFA Champions League. Napoli - Liverpool…

- Prima etapa din grupele Ligii Campionilor 2022-2023 continua azi, cu alte 8 meciuri. Inter - Bayern și Napoli - Liverpool sunt capetele de afiș ale serii. Toate partidele sunt LiveTEXT pe GSP.ro. Toate rezultatele din prima etapa a grupelor Ligii Campionilor Grupa A Ajax - Rangers, live de la 19:45…

- Printr-o adresa catre Curtea de Apel Bucuresti, o Directie din ministerul Justitiei intreaba instanta daca se mai impune pastrarea sau revocarea mandatului de arestare emis pe numele afaceristului Dragos Savulescu si daca mai este necesara sesizarea CJUE pe acest subiect, dupa ce judecatorii din Napoli…

- Nava de salvare a ONG-ului francez SOS Mediterranee, Ocean Viking, a primit permisiunea de a acosta cu 380 de migranti la bord in portul Salerno, la sud de Napoli, a anuntat, duminica, pe Twitter organizatia umanitara, relateaza Le Libre, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Incident dramatic in Italia. Cel putin 20 de copii au fost raniti, dupa ce un carusel se rastoarna in timpul zborului. Incidentul a avut loc la un festival din Palma Campania. O fetita de 12 ani a ramas in continuare internata in Napoli, ca urmare a accidentului dramatic.Momentul dramatic surprins cu…

- Cod rosu de canicula in 12 orase din Italia, unde termometrele indica peste 40 de grade Celsius. Sunt zile fierbinti la Florenta, Roma si Napoli. Turistii folosesc umbrele, pentru a se ascunde de soare, iar la terase au fost instalate ventilatoare.

- In dosarul de corupție de la Primaria Capitalei, directorul Cornel Bogdan Popa și omul de afaceri Romeo Albu s-au predat in urma cu o saptamana autoritaților din Napoli și apoi avocații italienii au reușit eliberarea lor pana la judecarea cererii de extradare venita din partea Romaniei. Prima audiere…