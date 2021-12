Mai mult de zece furnizori de gaze au ieşit din piaţă până acum, ca urmare a preţurilor mari Mai mult de zece furnizori de gaze au iesit din piata pana acum, ca urmare a preturilor mari, si aproximativ 70.000 de consumatori au fost preluati de furnizorii de ultima instanta. “Chiar daca aceasta lege se va aplica pentru cinci luni, efectele vor fi de lunga durata. Va dau un exemplu: prin plafonarea preturilor, concurenta pe piata cu amanuntul a disparut, atat la gaze naturale, cat si energie electrica, nu mai exista concurenta si ma tem ca odata cu 1 aprilie, cand aceste masuri nu se vor mai aplica, aceasta concurenta nu o sa-si revina, pentru ca trebuie timp. Intre timp, dispar niste actori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

