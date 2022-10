Stiri pe aceeasi tema

- Duminica dimineața, 16 octombrie 2022, in jurul orei 06.00, racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost purtata in procesiune și așezata inapoi in Catedrala Mitropolitana. Credincioșii care vor sa se inchine la moaștele Sfintei, sunt așteptați de acum la baldachinul din interiorul sfantului…

- Aproximativ 11.500 de pelerini asteaptau la rand, sambata dimineata, pentru a se inchina la raclele cu moastele Sfintei Parascheva si ale Sf. Paisie, care au fost aduse de la Manastirea Neamt, informeaza Agerpres.De sambata, 8 octombrie, cand a inceput pelerinajul, si pana pe 15 octombrie, ora 07:00,…

- Cateva mii de credinciosi alaturi de preoți din toate lacasurile de cult ale Arhiepiscopiei Iasilor, studenti de la Facultatea de Teologie Ortodoxa si maici din manastirile Moldovei au luat parte, aseara, la pelerinajul Calea Sfintilor, procesiune in care racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva…

- 20.000 de persoane au participat duminica, 9 octombrie, la procesiunea Calea Sfinților, unde racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasa pe poarta Mitropoliei și purtata in brațe de preoți pe strazile orașului. Numarul este aproape dublu fața de ultima data cand a fost organizata procesiunea…

- La Iași s-a lasat cu scandal in prima de pelerinaj! Mai mulți credincioși care stateau la coada pentru a ajunge la racla Sfintei Parascheva au inceput sa se certe chiar și cu reprezentanții Catedralei Mitropolitane. Credincioșii, nemulțumiți de organizare Credincioșii au inceput sa se certe intre ei,…

- Traditionala procesiune de Sfanta Parascheva incepe cu o saptamana mai devreme, a anuntat Mitropolia Moldovei. Pelerinaj la Sfanta Parascheva 2022: Romanii se aseaza la coada cu o saptamana mai devreme. Reprezentanții Mitropoliei din Iași au anunțat ca in acest an racla cu moaștele Sfintei Cuvioase…

- Racla cu cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva va fi așezata spre inchinare in baldachinul din proximitatea Catedralei Mitropolitane in data de 8 octombrie la ora 06:00 dimineața. Vor fi amenajate culoare speciale pentru ca oamenii sa se poata inchina fara sa se creeze aglomerație. Racla…

- Sambata, 8 octombrie, cu prilejul praznuirii Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, se va organiza un pelerinaj la Iași, potrivit lui Lucian Apopei, directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iasilor. Conform acestuia, de la ora 6 dimineața, pe 8 octombrie, va incepe procesiunea cu moastele Sfintei Cuvioase…