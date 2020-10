Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt printre cei mai expusi la saracie si excluziune sociala din Uniunea Europeana. Mai mult de o treime dintre romani sunt in aceasta situatie, potrivit ultimelor date Eurostat . In Romania, mai mult de o treime dintre cetateni se afla in risc de saracie si excluziune sociala, arata Eurostat. …

- Romanii sunt printre cei mai expusi la saracie si excluziune sociala din Uniunea Europeana. Mai mult de o treime dintre cetateni. Tara noastra este pe locul al doilea in acest clasament, care este condus de Bulgaria. In Romania, mai mult de o treime dintre cetateni se afla in risc de saracie…

- Peste o treime de români se afla în risc de saracie și excluziune scoiala, potrivit datelor oferite de Eurostat. România este pe locul al doilea în acest clasament, care este condus de Bulgaria. În clasamentul facut de Eurostat,…

- Romanii sunt printre cei mai expusi la saracie si excluziune sociala din Uniunea Europeana. Mai mult de o treime dintre romani sunt in aceasta situatie, potrivit ultimelor date Eurostat . In Romania, mai mult de o treime dintre cetateni se afla in risc de saracie si excluziune sociala, arata Eurostat. …

- Eurostat: Peste 31% din populația Romaniei, expusa riscului de saracie și excluziune sociala. Țarile UE in care se traiește cel mai bine Peste un sfert din populatie era supusa anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala in sapte state membre ale UE, procntul cel mai mare regasindu-se in Bulgaria…

- Peste un sfert din populatie era supusa anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala in sapte state membre ale Uniunii Europene: Bulgaria (32,5%), Romania (31,2%), Grecia (30%), Italia si Letonia (ambele cu 27,3%, pentru Italia datele sunt din 2018), Lituania (26,3%) si Spania (25,3%), arata…

- Romania este singurul stat membru al Uniunii Europene cu un procent sub 20% al salariaților care au muncit de acasa pe perioada pandemiei, arata statisticele Eurostat. Țara noastra este astfel statul din Uniunea Europeana care are cea mai mica pondere de angajați care au trecut la telemunca. Conform…

- Munca din “biroul de acasa”, evoluția joburilor remote și recrutarea la distanța: pandemia a transformat piața forței de munca Romania este statul din UE cu cea mai mica pondere de angajați care au trecut la telemunca, ca urmare a riscului generat de COVID-19; OLX, 2020: peste 56.000 de anunțuri inregistrate…