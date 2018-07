Mai mult de o cincime din cheltuielile românilor reprezintă taxe şi impozite Statul lua anul trecut peste o cincime din ceea ce inseamna cheltuieli ale gospodariilor cu impozite si taxe. Un raport al Institutului Național de Statistica (INS) arata ca in anul 2016 un procent de 20,3% din cheltuielile gospodariilor reprezentau impozite și diferite contribuții, iar in 2017 ponderea a crescut la 21,1%, potrivit unei analize realizate de Hotnews. “In anul 2017, impozitele asupra veniturilor, contributiile la bugetele de asigurari sociale, cotizatiile si alte impozite si taxe, au detinut o pondere de 21,1% din cheltuielile totale, ridicandu-se in medie la suma de 606,4 lei lunar… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

