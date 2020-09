Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre scolile din Constanta, adica 285, vor incepe anul de invatamant in scenariul galben, in 223 de unitati elevii vor veni toti la cursuri, iar in sapte scoli va fi aplicat scenariul rosu si orele vor fi tinute exclusiv online.

- In opt unitati de invatamant din judetul Cluj elevii vor invata exclusiv online, 98 de scoli au optat pentru scenariul doi, iar prezenta fizica a tuturor elevilor va fi realizata in 317 de unitati de invatamant, a anuntat, joi, Prefectura Cluj, potrivit news.ro.Prefectura Cluj a anuntat ca, din totalul…

- Medicul sustine ca elevii sunt receptivi in ceea ce priveste purtatul mastii de protectie. De asemenea, acesta considera ca problema nu este inceperea scolii, ci modul in care va incepe aceasta. Citeste si: Prof. dr. Adrian Streinu Cercel: "Pandemia se termina in 2023, toate spitalele din…

- Unitatile scolare din Alba Iulia vor incepe anul scolar 2020 - 2021 in scenariul hibrid, ceea ce inseamna cu jumatate dintre elevii aflati intr-o clasa vor fi prezenti fizic la cursuri, iar cealala jumatate vor participa in sistem online.

- La inceputul lunii august, Klaus Iohannis a anunțat ca decizia inceperii cursurilor se descentralizeaza la nivel de județ, in baza a 3 scenarii: verde, galben și roșu, care descriu ce se va intampla cu activitatea didactica. Școlile din localilațile in care rata de infectare este peste 3 la mia de locuitori…

- Școlile din Timiș vor incepe, majoritatea, in sistem hibrid – adica jumatate dintre copii vor mere la școala doua saptamani, iar cealalta jumatate alte doua saptamani. Este soluția adoptata de majoritatea școlilor din Timiș, din cauza lipsei spațiilor, deoarece pe timpul pandemiei de coronavirus trebuie…

- Modalitatea prin care o unitate de invațamant trece de la invațarea fața in fața la școala online, adica din scenariul verde la cel galben sau roșu, este reglementata printr-un proiect de Ordonanța de Urgența publicat de Ministerul Educației.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri, scenariile dupa care vor fi aplicate restricții in noul an școlar preuniversitar, care va incepe pe 14 septembrie. Potrivit președintelui, majoritatea elevilor vor merge fizic la școala, dar decizia se va lua, la propunerea școlii, a inspectoratului școlar…