- Studiu Reveal Marketing Research 1 din 2 romani nu crede ca banii cash contribuie la raspandirea noului coronavirus. 63% dintre tinerii profesioniști sunt de aceeași parere: virusul nu se transmite prin cash. O treime dintre romani (33%) crede ca va folosi la fel de mulți bani cash și in urmatorul an.…

- Un roman din doi crede ca banii cash nu contribuie deloc la raspandirea noului coronavirus insa mai mult de jumatate dintre romani (55%) declara ca in urmatorul an vor folosi din ce in ce mai putini bani cash, potrivit unui studiu despre obiceiurile de plata in 2021 realizat de o companie de cercetare…

- Unul din doi romani nu crede ca banii cash contribuie la raspandirea noului coronavirus, iar o treime dintre romani (33%) cred ca vor folosi la fel de multi bani cash si in urmatorul an, arata un studiu al companiei de cercetare de piata Reveal Marketing Research.

- Jumatate dintre romani sustin ca, daca ar reusi sa economiseasca trimestrial cate 350 de lei, i-ar depune intr-un cont bancar, iar o treime ar pastra economiile intr-un plic in sifonier, se arata intr-un studiu al Reveal Marketing Research, remis AGERPRES. Reveal Marketing Research a derulat un studiu…

- Accesarea retelelor de social media este activitatea cea mai frecventata de opt din zece romani (83%) atunci cand ''navigheaza'' pe Internet, in timp ce, in cazul a aproape trei sferturi (73%), schimbul de e-mailuri reprezinta o alta optiune de socializare, arata datele studiului Reveal Marketing Research…