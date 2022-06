Mai mult de jumătate dintre români se declară îngrijoraţi de efectele negative ale emisiilor de carbon (studiu) Peste jumatate dintre romani (55%) sunt ingrijorati de efectele negative ale emisiilor de carbon, in timp ce 61% de volumul de materiale nereciclabile utilizate, arata un studiu de specialitate, potrivit Agerpres."Rezultatele studiului au relevat ca romanii sunt preocupati intr-o masura ridicata de problemele din domeniul constructiilor care afecteaza calitatea vietii si a mediului inconjurator. 55% dintre acestia sunt ingrijorati de efectele negative ale emisiilor de carbon, 61% de volumul de materiale nereciclabile utilizate, iar 69% de eliminarea deseurilor din constructii in locuri neadecvate",… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Emisiile globale de CO2 au atins un nivel record in 2021, dupa o ușoara regresie inregistrata la inceputul pandemiei. In acest context, Reveal Marketing Research a derulat un studiu la nivel național pentru a ințelege percepțiile romanilor despre sustenabilitatea in construcții și prioritațile acestora…

