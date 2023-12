Stiri pe aceeasi tema

- Perioada Sarbatorilor de Iarna se apropie cu pasi repezi. Astfel, romanii au inceput deja sa alerge dupa cadourile perfecte, iar cei mici, care il asteapta cu nerabdare pe Mos Craciun, au intocmit listele cu dorinte.

- STUDIU: Mai mult de jumatate dintre romani au o disponibilitate redusa de a consuma sustenabilMai mult de jumatate dintre romani (57%) manifesta o disponibilitate redusa de a consuma sustenabil si declara ca se gandesc "din cand in cand" la sustenabilitate, reiese din rezultatele unui studiu de specialitate,…

- Melcii uriasi africani, de pana la 20 de centimetri lungime, sunt din ce in ce mai cautati ca animale de companie in Europa, insa o universitate elvetiana a avertizat asupra pericolului reprezentat de detinerea unor astfel de vietuitoare, transmite luni agentia DPA. Exemplarele de melc urias african…

- Analfabetismul funcțional este o problema globala, fiind intalnit in țari din intreaga lume. Spre deosebire de analfabetismul absolut, care se refera la o persoana care nu a invațat niciodata sa scrie și sa citeasca, analfabetismul funcțional are in vedere persoanele care cunosc semnele grafice, știu…

- Un aradean care a primit de la curier un colet, pentru care a si platit pe loc, a sunat ulterior la 112, sesizand un ”pachet suspect” in curtea sa, iar fortele de ordine au intervenit si au gasit in cutie un brad de Craciun. Incidentul a avut loc joi, in municipiul Arad, fiind alocati la […] Articolul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) are in atentie aproximativ 300 de cetateni romani care au solicitat sprijin in vederea revenirii in tara din Israel si urmeaza sa ajunga acasa in cursul zilei de joi, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al MAE, Radu Filip. El a explicat ca, pana in prezent,…

- Exercitiile fizice au fost considerate ani la rand de catre medici drept un „antidepresiv natural”, lucru confirmat recent de un nou studiu, relateaza UPI luni. Concluzia vine dupa o cercetare desfasurata timp de patru luni, care a analizat impactul practicarii alergarii asupra anxietatii si depresiei…

- Jumatate dintre angajații romani spun ca au fost contactați in vacanța de catre colegi și manageri pentru a rezolva situații care apar la birou, o treime iși iau laptopul in vacanța, iar aproximativ 60% iși verifica e-mailul de serviciu in concediu, arata un studiu realizat de Undelucram.ro, cea mai…