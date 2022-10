Mai mult de jumătate dintre lucrătorii români nu sunt 100% sinceri în cadrul interviurilor de angajare. STUDIU Mai mult de jumatate dintre lucratorii romani nu sunt 100% sinceri in cadrul interviurilor de angajare. STUDIU Mai mult de jumatate dintre lucratorii romani nu sunt 100% sinceri in cadrul interviurilor de angajare. STUDIU Mai mult de jumatate din cadidatii romani spun ca nu sunt in totalitate sinceri la interviu și ascund lucrurile referitoare dla studiile pe care le au sau experiența profesionala, arata un sondaj al BestJobs. Aproape 40% dintre respondenți […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

- ”Emotiile de dinaintea unui interviu de angajare si dorinta de a face o prima impresie buna unui potential angajator ii fac pe candidati sa ascunda anumite lucruri privind studiile avute, experienta profesionala anterioara si nu numai. Mai mult de jumatate dintre candidati au marturisit nu sunt in totalitate…

