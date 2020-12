Mai mult de jumătate dintre consumatori vor restrânge bugetul alocat cadourilor de Crăciun în acest an(studiu) Mai mult de jumatate (58%) dintre consumatori declara ca vor restrange bugetul alocat cadourilor de Craciun din acest an, 51% dintre cei intervievati spun ca vor face cadouri mai personalizate, iar 45% vor investi mai mult timp in a le alege sau a le confectiona, arata rezultatele unui nou studiu Mastercard. Potrivit sursei citate, provocarile aduse de 2020 i-au facut pe oameni sa fie mult mai grijulii in fiecare zi, chiar si fata de cei pe care nu ii cunosc, iar 17% afirma ca au cumparat cadouri pentru un strain, in semn de sustinere pentru cei nevoiasi, dupa un an dificil. Studiul arata ca aproape… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

