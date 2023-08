Mai mult de jumătate dintre bucureșteni nu au apă caldă. Și nu vor avea prea curând Aproape 70% dintre bucureștenii racordați la sistemul centralizat de incalzire nu au apa calda de mai multe zile. Pe langa lucrarile programate sunt și mai multe avarii. Peste 5.000 de blocuri dintr-un total de 9.200 nu au apa calda deloc, iar la altele, 1.500, sunt probleme in furnizarea apei, a anunțat Termocentrala. Este vorba de […] The post Mai mult de jumatate dintre bucureșteni nu au apa calda. Și nu vor avea prea curand appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Peste 5.000 de blocuri din Bucuresti nu vor avea apa calda in urmatoarea perioada. 70% din blocurile din București nu au apa calda. Peste 5.000 de blocuri dintr-un total de 9.200 nu au apa calda deloc, iar la altele, 1.500, sunt probleme in furnizarea apei, a anunțat Termocentrala. Este vorba de lucrari…

- Incepand de luni, Termoenergetica va efectua lucrari de inlocuire și de reparații pe conductele rețelei primare, in zone din toate sectoarele Capitalei. 675 de blocuri vor avea sistata apa calda, unele dintre acestea și pentru o perioada mai lunga de timp. Potrivit Termoenergetica, se va interveni pe…

- Meteorologii au emis, joi, avertizare Cod galben de vreme rea, valabila pentru mai multe zone ale tarii, pana vineri seara. Se vor inregistra precipitatii insemnate, grindina si rafale puternice de vant. Potrivit ANM, joi, de la 12.00 la 21.00, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti a transmis, miercuri, ca se efectueaza lucrari de reparatii pe conductele din reteaua primara, in sectoarele 1, 2, 3, 4 si 6 din Capitala. Va fi afectata furnizarea apei calde la peste 560 de blocuri. Potrivit unui anunt al companiei se vor face urmatoarele…

- Meteorologii eu emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii valabila pana vineri la ora 23.00. „Local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina,…

- Termoenergetica anunta lucrari pe Bulevardul Ion Mihalache din Bucuresti, unde s-au produs doua avarii succesive, furnizarea apei calde fiind sistata. ”Continua lucrarile de reparatii pe Bulevardul Ion Mihalache, acolo unde din cauza starii de degradare a retelei, care are aproape 50 de ani, au fost…

- Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) anunța ca au inceput, luni, in București lucrari de reparații sau modernizare prin care vor fi montate vane și vor fi inlocuite porțiuni de conducte din rețeaua primara de termoficare in toate sectoarele Bucureștiului. Unde vor avea loc lucrarile…

