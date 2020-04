Stiri pe aceeasi tema

- Noua angajati ai Primariei Craciunesti, judetul Mures, au intrat in autoizolare la domiciliu, dupa ce au luat contact cu o persoana infectata cu coronavirus. Ceilalti opt angajati asigura functionarea institutiei. DSP Mures anunta ca in doua sate ale comunei a crescut numarul cazurilor de infectare…

- Simona Halep se teme de amanarea intregului sezon, conform unei declaratii date pentru L'Equipe. "In capul meu, cel mai rau scenariu ar fi cel in care restul sezonului ar fi anulat. Cred ca aceasta intrerupere va dura mai mult de luna iulie. Sper sa putem juca la US Open pentru ca situația…

- In judetul Harghita nu s-a confirmat, pana in prezent, niciun caz de infectie cu noul coronavirus, rezultatele tuturor testelor efectuate fiind negative, a precizat Institutia Prefectului, citata de Agerpres.Potrivit sursei citate, in spitalele din judet se afla internate mai multe persoane care prezinta…

- Primaria din Bran și-a suspendat activitatea dupa ce primarul a fost confirmat cu coronavirus.Nicolae Nila a fost testat pozitiv pentru coronavirus, sambata. Imediat edilul a fost plasat in carantina, iar toți angajații au fost plasați in autoizolare. Citește și: Lidl, mutare…

- Cele mai recente sondaje Sociopol arata cifre incredibile privind romanii care au revenit in țara. Aproximativ 800.000 s-au intors din strainatate in Romania in ultimele doua saptamani. Doar jumatate dintre ei au avut puterea sa recunoasca faptul ca teama de contaminare i-a determinat sa se intoarca…

- E haos la Loteria Romana. Angajații susțin ca nu sunt protejați corespunzator de infecțiile de coronavirus. Aceștia susțin ca agențiile din teritoriu nu au maști și alte echipamente și amenința cu greva."Sindicatul Liber „LOTO” din cadrul CN Loteria Romana SA a emis, la sfarșitul saptamanii…

- O adevarata isterie s-a creat dupa ce senatorul PNL Vergil Chițac a fost declarat pozitiv la testul privind CORONAVIRUS COVID – 19. Dupa ce intreg Guvenul, parlamentari, consilieri prezidențiali și colegi de partid și nu numai sunt potențial infectați și au intrat in autoizolare, senatorul PMP, Lucian…

- Situație halucinanta in Lituania. Un barbat și-a inchis soția in baie, de teama ca ea sa nu fie infectata cu noul coronavirus.Poliția din Lituania a anunțat, miercuri, ca a intervenit pentru a ”aplana” situația, noteaza AFP.