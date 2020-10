Stiri pe aceeasi tema

- In zonele de alerta maxima din Franța se interzice circulația in intervalul 21.00 - 06.00. Masurile sunt valabile 4 saptamani, cu posibilitatea de prelungire. Numarul de noi cazuri depistate in Franța in ultimele 24 de ore a depașit pentru prima data 30.000.

- Administratia de la Paris a anuntat, miercuri, reinstituirea starii de urgenta sanitara pe teritoriul Frantei incepand din 17 octombrie, dar presedintele Emmanuel Macron a dat asigurari ca autoritatile nu au pierdut controlul asupra epidemiei de coronavirus."In contextul propagarii pe teritoriul…

- Inrautatirea situatiei sanitare in Franta din cauza cresterii numarului cazurilor de COVID-19 a determinat autoritatile sa instituia alerta maxima in opt orase, inclusiv Paris, masura ce presupune noi restrictii, inclusiv inchiderea barurilor si un protocol consolidat in restaurante, relateaza agentia…

- Primul Ministru al Frantei a anuntat duminica noi masuri restrictive pentru Paris si suburbiile sale. Decizia va intra in vigoare de luni si va dura doua saptamini. Parisul va intra in stare de alerta maxima la inceputul saptaminii. Restaurantele sint autorizate sa deschida in conformitate cu un protocol…

- Guvernul francez a anuntat miercuri noi masuri severe pentru a lupta impotriva progresului pandemiei de Covid-19, in special inchiderea totala a barurilor si restaurantelor in al doilea oras ca marime din tara, Marsilia, si trecerea in „stare de alerta sporita” in 11 metropole, printre care Parisul.

- In timp ce mai multe țari raporteaza numere de cazuri care imita inceputul pandemiei, al doilea val al coronavirusului nu pare la fel de letal. Franța are cel mai mare numar de cazuri Covid de la incheierea blocarii. Similar, Spania și Italia, iar Germania a raportat cel mai mare numar de cazuri noi…