- Numarul școlilor intrate in scenariul roșu, in Romania, a crescut vertiginos chiar dupa organizarea alegerilor locale, fiind de aproape șase ori mai mare decat inaintea scrutinului. Ministerul Educatiei anunta, marti, ca 1.889 de unitati de invatamant functioneaza in scenariul rosu, avand cursuri exclusiv…

- Elevii de la jumatate dintre școlile din Romania paticipa la cursuri prin rotație, unitațile școlare fiind incluse in scenariul doi, hibrid. Cei mai mulți elevi romani vin la școala in fiecare zi, dar sunt și numeroase unitați școlare in care cursurile sunt doar online, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Alte 110 școli din Romania au intrat in scenariul roșu, in ultimele 24 de ore, astfel ca, in acest moment, cursurile se desfașoara exclusiv online in 1.040 de unitați de invațamant. Numarul școlilor care au intrat in scenariul roșu a crescut de aproape 4 ori fața de prima zi a noului an școlar – 14…

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a anunțat, joi, ca sunt 930 de unitați școlare in scenariul roșu, respectiv cursuri exclusiv online, cu 141 mai mult decat miercuri. Potrivit raportarii MEC, 5.266 de școli activeaza in scenariul galben. In 11.460 de unitați de invațamant din țara elevii și preșcolarii…

- Un numar de 394 de unitati de invatamant din tara isi desfasoara cursurile in Scenariul 3, care presupune participarea tuturor elevilor la activitati/lectii online, informeaza, vineri, printr-un comunicat, Ministerul Educatiei si Cercetarii. Potrivit ministerului, in conformitate cu datele transmise…

- Ministerul Educației și Cercetarii a facut publice scenariile aprobate la nivel național pentru inceperea noului an școlar. Conform cifrelor, in aproape 250 de unitați de invațamant din toata țara Astfel, in 238 de unitați de invațamant va fi aplicat scenariul 3, cu activitați exclusiv online, iar in…

- 5.000 de cladiri scolare, din cele peste 22.000 existente la nivelul intregii țari, nu au acces la internet in acest moment, a declarat Jean Badea, consilier in Ministerul Educatiei. Autoritatile si operatorii fac demersuri pentru a conecta 2.800 dintre ele pana incepe scoala. Consilierul de stat susține…