Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea romanilor (64%) percep Rusia drept un stat inamic, potrivit unui studiu Avangarde realizat in luna mai, relateaza agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Coaliția de guvernare a lansat Programul „Sprijin pentru Romania”, un amplu pachet de masuri de susținere, atat a populației, cat și a agenților economici, in valoare de 17,3 miliarde lei.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Razboiul din Ucraina va afecta grav economia tarii noastre, care va scadea cu 0,4% in acest an, potrivit Bancii Mondiale. Prognozele sunt mai sumbre decat se astepta Ministerul Economiei care a anuntat o creste cu doar 0,3 la suta.

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca in Romania nu va exista "o problema semnificativa" in ceea ce priveste deficitul alimentar, mentionand insa ca, in contextul razboiului din Ucraina, pe plan mondial pot sa apara probleme in aprovizionare.

- Studiu World Vision Romania World Vision anticipeaza ca va oferi intervenție in Romania pentru 200 de mii de mame și copii ucraineni, inclusiv pentru cetațenii din Ucraina care vor sa ramana la noi in țara pe termen mediu și lung. Aproape jumatate de milion de ucraineni, cei mai mulți mame cu copii,…

- Romanii sunt mai degraba ingrijorati de cresterea preturilor la energie si la alimente decat de razboiul din Ucraina, indica datele unui sondaj CURS, in care repondentii au fost chestionati si in legatura cu oportunitatea ajutorului militar pentru Ucraina, precum si cu atitudinea prietenoasa a Ucrainei…

- Marea majoritate a romanilor, respective 75,2%, considera ca Rusia este principalul vinovat pentru razboiul din Ucraina, arata un sondaj INSCOP realizat la inceputul lunii martie. Surprinzator, ponderea celor care cred ca Romania merge intr-o direcție buna aproape s-a dublat dupa invadarea Ucrainei.…

- „Exista diferite tipuri de pregatire, in functie de agentul biologic care este utilizat si de modul in care el este imprastiat. Nu poti sa spui ca esti pregatit, trebuie insa sa poti, la un moment dat, sa iti protejezi populatia.Eu nu cred ca se pune o astfel de problema privind folosirea armelor biologice…