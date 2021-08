Stiri pe aceeasi tema

- Actiunea de audit s-a desfasurat in perioada 2 septembrie 2019 – 18 decembrie 2020 la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa „CFR Marfa” S.A. la Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” S.A si la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si a vizat perioada ianuarie 2014 – 30 iunie 2020.…

- Intrebat miercuri seara, intr-o emisiune televizata, cum comenteaza dezvaluirile privind trecutul premierului care a fost retinut, in SUA, pentru conducere sub influenta alcoolului, ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a raspuns ca sunt alte subiecte care ar trebuie sa ii intereseze pe romani, el dand…

- Activitatea operatorului feroviar TimRail Cargo a fost suspendata Foto: Arhiva. Ministerul Transporturilor a suspendat certificatul de siguranta al operatorului feroviar TimRail Cargo, în urma accidentului produs azi-noapte, la Fetesti, ceea ce înseamna ca acesta nu va mai putea efectua…

- ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, administrator al infrastructurii feroviare publice, va informeaza ca la ora 02:30 a fost redeschisa Magistrala Bucuresti – Constanta. Toate trenurile de calatori spre si dinspre Litoral, incepand cu ora 02:30, si-au reluat circulatia pe ruta directa Bucuresti…

- Beatrice Rancea a fost repusa in functie in urma cu o saptamana, imediat dupa ridicarea controlului judiciar impus intr-un dosar instrumentat de DIICOT Iasi pentru nereguli financiare, in urma carora institutia ar fi suferit un prejudiciu de 5 milioane de lei.„Am reluat protestele pentru demiterea doamnei…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la o acțiune de strangere a gunoaielor de pe raul Argeș, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Klaus Iohannis ia parte la o activitate de strangere a gunoaielor, in județul Ilfov. Acțiunea este programata la ora 12.00 și face parte din…

- Comisia Europeana respinge din nou intenția Romaniei de a salva CFR Marfa. Planul de reorganizare a companiei prevede cedarea a 600 de locomotive și 20.000 de vagoane, iar viitoarea companie, ROFERSPED, ar urma sa devina un operator de transport feroviar care ulterior va trebui privatizat. Toate acestea…

- Se fac pași importanți in materializarea demersului parlamentarilor PNL din Regiunea Olteniei, in legatura cu promovarea proiectului major de investiții in infrastructura rutiera „Drum de mare viteza LUGOJ- DROBETA TURNU SEVERIN – CRAIOVA-CALAFAT”! Miercuri, 19 mai, in cadrul dezbaterilor din Comisia…