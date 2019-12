Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate dintre companiile din România (54%) intenționeaza ca, în 2020, sa creasca numarul de angajați cu 11% în medie, potrivit Barometrului de HR realizat de PwC România.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro​

- Un procent de 54% dintre firmele din Romania planuiesc sa creasca numarul de angajați in 2020, media fiind de 11%, potrivit unui barometru realizat de catre compania de consultanța PwC Romania. Cele mai cautate domenii sunt IT, industrie, auto și retail.”Astfel, 91% dintre companiile din IT&C intentioneaza…

- Peste jumatate dintre companiile din Romania (54%) intenționeaza ca, in 2020, sa creasca numarul de angajați cu 11% in medie, potrivit Barometrului de HR realizat de PwC Romania.Cea mai mare cerere de noi angajați este in sectorul IT&C, urmat de industrie, auto și retail. Astfel, 91% dintre…

- Peste jumatate dintre companiile din Romania (54%) intenționeaza ca, in 2020, sa creasca numarul de angajați cu 11% in medie, potrivit Barometrului de HR realizat de PwC Romania, potrivit Mediafax.Cea mai mare cerere de noi angajați este in sectorul IT&C, urmat de industrie, auto și retail.…

- Conferința de presa susținuta de Viorica Dancila la Parlament a durat doua ore și jumatate. Dancila a vorbit aproximativ 140 de minute la o conferința de presa maraton. A raspuns la peste 200 de intrebari venite din partea a circa 50 de jurnaliști. Viorica Dancila a stat in picioare pe tot parcursul…

- Liviu Dragnea a formulat, vineri, o contestatie in anulare, o cale de extraordinara de atac, la decizia definitiva de condamnare la 3 ani si jumatate primita in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Teleorman. Potrivit legii, daca magistrații…

- Romania are, in prezent, aproximativ 7 milioane de angajati si 4,9 milioane de pensionari iar somajul este la un nivel minim istoric, a aratat ministrul interimar al Muncii, Marius Budai, miercuri, in conferinta de bilant. Potrivit ministrului, salariul mediu brut este astazi de 5.127 de lei si in sistemul…

- Viorica Dancila s-a aflat, vineri, fața in fața cu liderii social-democrati la primul CEx PSD dupa caderea Guvernului in urma validarii moțiunii de cenzura. Social-democrații din CEx ar fi votat, in unanimitate, debarcarea lui Mihai Fifor de la conducerea campaniei. Ca urmare, responsablitatea organizarii…