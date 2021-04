Mai mult de jumătate din centrele de vaccinare din România nu au primit NICIO DOZĂ de vaccin 434 de centre de vaccinare anti-Covid 19 din cele 698 de centre ce au liste de așteptare la programari nu au notificat nicio persoana care vrea sa se vaccineze, deoarece nu au primit nicio doza de vaccin din niciunul dintre cele trei seruri folosite in țara noastra – Pfizer, Moderna și AstraZeneca. Campania de vaccinare […] The post Mai mult de jumatate din centrele de vaccinare din Romania nu au primit NICIO DOZA de vaccin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

