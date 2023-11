Stiri pe aceeasi tema

- Pedro Sanchez a depus vineri dimineața juramantul in fața Regelui Felipe al VI-lea, dupa ce a obținut majoritatea absoluta și votul de incredere in Parlament. Premierul Spaniei are la dispoziție doua zile pentru a-și prezenta noua echipa de guvernare pentru urmatorii 4 ani.

- Sute de mii de persoane au protestat duminica in intreaga Spanie, la apelul dreptei, impotriva planurilor premierului interimar Pedro Sanchez de a acorda amnistie separatistilor catalani in schimbul sprijinului pentru un nou mandat, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Guvernul a incheiat joi…

- Criza politica se adancește in Spania. In ciuda protestelor de strada, Partidul Socialist condus de actualul premier, Pedro Sanchez, a ajuns la o ințelegere cu separatiștii catalani privind amnistia - nu doar a liderilor care au organizat referendumul ilegal pentru independența, ci a

- Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol al lui Pedro Sanchez a ajuns joi, dupa indelungate negocieri, la un acord cu formatiunea liderului secesionist catalan Carles Puigdemont, in vederea readucerii la putere a prim-ministrului in exercitiu, a declarat pentru AFP o sursa apropiata negocierilor.

- Premierul spaniol interimar Pedro Sanchez a fost huiduit joi la sosirea la parada militara de la Madrid in cadrul festivitatilor organizate de Ziua Nationala a Spaniei, ceremonie transmisa in direct de televiziunea publica, potrivit AFP."Tradatorule!", "Spania nu este de vanzare!" au strigat mai…

- Recunoașterea limbilor catalana, basca și galiciana ca limbi oficiale ale UE. Aceasta solicitare a guvernului spaniol a fost dezbatuta marți de miniștrii afacerilor europene. Acestia au ridicat obiecții și au cerut mai mult timp pentru a lua o decizie, transmite AFP. „Nu vorbim despre limbi minoritare”,…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez si-a anulat participarea la summitul G20 din 9-10 septembrie de la New Delhi dupa ce joi a fost depistat pozitiv la COVID-19, a anuntat guvernul intr-un comunicat, transmite AFP.Sanchez 'a fost declarat pozitiv in aceasta dupa-amiaza la testul obligatoriu pentru…