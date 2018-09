Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de ordine din Rusia au inchis peste 800 de persoane in urma protestelor organizate ieri in toata țara. Un ONG pentru drepturile omului susține ca protestele sunt o reacție la creșterea varstei de pensionare și ca aceasta schimbare ii afecteaza popularitatea lui Vladimir Putin in randul alegatorilor,…

- Aproximativ 6.500 de persoane au fost retinute de politia thailandeza de la lansarea unei campanii pentru combaterea pariurilor ilegale la meciurile Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, au anuntat, luni, surse oficiale, citate de agentia spaniola EFE. De cand a debutat Cupa Mondiala, pe 14 iunie, competitie…

- Trei paparazzi s-au trezit luați pe sus de forțele de ordine chiar din camera, dupa ce le-au facut poze jucatorilor din naționala Poloniei din hotelul vecin. Cu polițiștii ruși insarcinați cu securitatea echipelor aflate la Cupa Mondiala din Rusia nu-i de glumit. Au simțit-o pe pielea lor trei paparazzi…