Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a criticat vineri companiile de social media, despre care a afirmat ca au redus la tacere 'milioane de oameni' prin cenzura, transmite Reuters. In postarea sa pe Twitter, presedintele nu a mentionat numele niciunei companii. Marti, Facebook, Twitter si Alphabet…

- UPDATE – ora 19:29 Cel putin 30 de oameni si-au pierdut viata la prabusirea unui pod de autostrada la Genova, a anuntat ministrul italian de interne si vicepremierul Matteo Salvini, transmit Reuters si AFP. Pe langa cei circa 30 de morti confirmati, numeroase persoane au fost grav ranite, a mentionat…

- Echipele de salvare rascolesc, joi, ruinele și pamantul parjolit de foc in speranța ca vor mai gasi supraviețuitori, la trei zile dupa ce focul devastator din Grecia a brazdat orașul Mati, omorand cel puțin 82 de persoane, printre care cel puțin patru turiști straini, relateaza Reuters și AFP. Bilanțul…

- Cel putin trei persoane au murit intr-o suburbie a capitalei indiene New Delhi, dupa ce un bloc de sase etaje s-a prabusit in noaptea de marti spre miercuri peste o cladire vecina, relateaza Reuters.

- Numarul persoanelor din sudul Siriei nevoite sa-si paraseasca locuintele in urma ultimelor lupte a crescut mai mult decat triplu, ajungand la 160.000, transmite Reuters, care il citeaza pe purtatorul de cuvant iordanian al agentiei pentru refugiati a ONU. "Asteptam ca acest numar sa creasca…

- Numarul persoanelor din sudul Siriei nevoite sa-si paraseasca locuintele in urma ultimelor lupte a crescut mai mult decat triplu, ajungand la 160.000, transmite Reuters, care il citeaza pe purtatorul de cuvant iordanian al agentiei pentru refugiati a ONU. "Asteptam ca acest numar sa creasca in continuare…

- Uitați de fenomenul știrilor false și de folosirea datelor personale de catre Cambridge Analytica , caci Facebook are acum o problema și mai mare: isteria in masa de pe WhatsApp a dus la linșari de oameni pe strada in India. Un text care a circulat pe aplicația de mesagerie in anumite districte din…