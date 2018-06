Mai mult de 500 de persoane evacuate în toată ţara ca urmare a vremii nefavorabile Peste 500 de persoane au fost evacuate preventiv ori s-au autoevacuat, fiind cazate in spatii ale administratiilor locale sau la rude si prieteni ca urmare a vremii nefavorabile, informeaza un comunicat de presa al MAI. “Angajatii Ministerului Afacerilor Interne continua misiunile pentru sprijinirea populatiei din zonele afectate de ploi si pentru limitarea efectelor produse de The post Mai mult de 500 de persoane evacuate in toata tara ca urmare a vremii nefavorabile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de persoane au fost evacuate preventiv ori s-au autoevacuat, fiind cazate in spatii ale administratiilor locale sau la rude si prieteni ca urmare a vremii nefavorabile, informeaza un comunicat de presa...

- Peste 500 de persoane au fost evacuate preventiv ori s-au autoevacuat, fiind cazate in spatii ale administratiilor locale sau la rude si prieteni ca urmare a vremii nefavorabile, informeaza un comunicat de presa al MAI. "Angajatii Ministerului Afacerilor Interne continua misiunile pentru sprijinirea…

- Fostul președinte Traian Basescu a acuzat-o, miercuri, in mod eronat pe Viorica Dancila, ca nu cunoaște cine reprezinta Romania la Consiliul Uniunii Europene. De la tribuna Parlamentului, in timpul moțiunii de cenzura, Basescu i-a transmis premierului ca nu șeful statului reprezinta Romania la Consiliul…

- Dan Petrescu (50 de ani) a dat un veritabil tun financiar in China. “Bursucul” a lasat-o pe CFR Cluj dupa ce a luat titlul si a acceptat oferta chinezilor de la Guizhou Hengfeng, unde va fi platit regeste. Presa din China a publicat suma la care se ridica remuneratia fostului fundas dreapta. Cand si-a…

- Zeci de persoane au fost evacuate, marti dimineata, dintr-un hotel din statiunea Venus, dupa ce un incendiu a izbucnit in camera tehnica a unitatii, fara ca nimeni sa fie ranit, informeaza mediafax.ro. Zeci de persoane au fost evacuate, marti dimineata, dintr-un hotel din statiunea Venus, dupa ce un…

- O tanara de 19 ani si un copil de un an si sase luni, ambii din comuna Romanasi, au decedat, si alte trei persoane au fost ranite, luni seara, dupa ce masina in care erau pasageri a intrat in coliziune cu o autoutilitara, informeaza Agerpres. Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului Judetean…

- Tarom a incheiat un contract cu Asirom Vig pentru asigurari medicale private pentru toți cei 1.750 de angajați ai sai. Tarom susține ca a realizat astfel o reducere de costuri de circa 16 milioane de lei fața de contractul precedent, se arata intr-un comunicat de presa al companiei. ”Contractul de asigurare…

- Un numar de 80 de persoane au fost evacuate, luni, din Clinica ORL a Spitalului Municipal din Timișoara, dupa ce un incendiu a izbucnit in curtea unitații medicale. Nicio persoana nu a fost ranita, informeaza Mediafax. Incendiul a izbucnit, luni, in curtea Clinicii ORL a Spitalului Municipal Timișoara,…