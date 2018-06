Mai mult de 500 de migranţi vor debarca în Italia, între care şi 41 de migranţi salvaţi de o navă SUA Garda de coasta italiana a anuntat duminica ca una dintre navele sale a preluat peste 500 de migranti salvati in Mediterana, intre care si 41 de migranti salvati in urma cu o saptamana de un vas american, relateaza dpa. Cei 523 de migranti, si un cadavru, se afla la bordul navei Diciotti, care va "ramane cateva ore in apele internationale", a anuntat garda de coasta intr-un comunicat, precizand ca deocamdata nu s-a luat o decizie cu privire la portul unde vor debarca migrantii. Nava americana USNS Trenton a salvat marti 41 de migranti dintr-un naufragiu in timpul unei operatiuni in largul Libiei.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

