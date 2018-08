Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.500 de oameni au fost evacuați din mai multe localitați din provincia Valencia, Spania, din cauza incendiilor de vegetație. Flacarile au cuprins deja peste 750 de hectare și se extind in ritm vertiginos.

- Canicula din ultima perioada a provocat un incendiu de vegetatie in sudul Spaniei. 22 de oameni au fost evacuati pana acum. Autoritatile au mobilizat in jur de 120 de pompieri in lupta cu flacarile. Focul a pornit in apropierea unui sat din regiunea Huelva.

- Orasul chinez Shanghai a fost maturat de curentii taifunului Ampil. Autoritatile au evacuat din calea urgiei aproape 200 de mii de oameni care locuiesc in zonele joase, printre care pescari sau lucratori de coasta. Ei au fost cazati in scoli sau pe stadioane.

- Vremea rea a facut ravagii in vestul țarii, cel mai afectat fiind județul Arad. Aici, mai precis in catul Lalașinț, opt persoane au fost evacuate din calea șuvoaielor adunate in urma unei furtuni de aseara, scrie aradon.ro. Pompierii au lucrat toata noaptea trecuta pentru a scoate apa din localitate.…

- Mai multe locuințe au fost distruse in centrul Greciei, intr-o zona frecventata de turiștii romani, marți dimineața, in timpul unor inundații puternice. Hidrologii au emis cod roșu de inundații pe un rau din zona Volos. Apele revarsate au luat cu ele masini si au inundat multe case. Zeci de pompieri…

- Incendiile de vegetatie din California continua sa faca ravagii. Focul a ajuns si la mai multe case, iar fortele de ordine au evacuat trei mii de oameni ale caror locuinte sunt in pericol. Din cauza flacarilor puternice, cativa oameni au fost evacuati cu elicopterele.

- Sute de case și firme din nordul Californiei au fost evacuate luni in urma unor incendii de vegetație care au avut loc in weekend și care amenințau sa se extinda din cauza vantului, forțandu-i pe localnici sa-și paraseasca locuințele, noteaza Associated Press, informeaza Mediafax.Incendiile…

- Ziua Romanilor de Pretutindeni este sarbatorita si de comunitatea din Los Angeles, printr-un festival organizat de Romanian Traditions in California, condusa de Dorina Manga. Peste 500 de persoane au participat in prima zi a festivalului „Be Romanian for a day”, care se desfasoara pe parcursul acestui…