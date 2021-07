Mai mult de 2 milioane de români au urmărit semifinala dintre Italia şi Spania de la Euro 2020 Mai mult de 2 milioane de romani au urmarit, marti seara, prima semifinala de la Euro 2020. Partida dintre Italia si Spania a fost lider de audienta in intervalul orar 22:00 – 00:40. In randul publicului national, cu varste cuprinse intre 21 si 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, Pro TV a avut 13,8 puncte de rating si 44,3% cota de piata, de patru ori mai mult fata de postul clasat pe locul al doilea, care a inregistrat 3 puncte de audienta si 9,7% share. In acelasi interval, la nivelul publicului cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani, din mediul urban, Pro TV a inregistrat 12,6 puncte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

