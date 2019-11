Mai mult de 1.500 de castele sunt de vanzare in Franta: Se propune un plan Marshall pentru salvarea lor

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit agentiilor imobiliare specializate, precum Barnes, Proprietes de France, Le Nail sau Patrice Besse, citate de Le Figaro, numarul bunurilor de exceptie, castele in acest caz, sunt de vanzare in Franta. Situatia in regiune devine critica.

- Potrivit agentiilor imobiliare specializate, precum Barnes, Proprietes de France, Le Nail sau Patrice Besse, citate de Le Figaro, numarul bunurilor de exceptie, castele in acest caz, sunt de vanzare in Franta. Situatia in regiune devine critica, scrie news.ro.A duce o viata la castel, in secolul…

- Potrivit agentiilor imobiliare specializate, precum Barnes, Proprietes de France, Le Nail sau Patrice Besse, citate de Le Figaro, numarul bunurilor de exceptie, castele in acest caz, sunt de vanzare in Franta. Situatia in regiune devine critica, potrivit NEWS.ro.A duce o viata la castel, in…

- Ratele dintr-o mica ferma din Franta au dreptul sa macane in continuare, a hotarat marti un tribunal, respingand astfel plangerea unor vecini nemultumiti de zgomotul produs de aceste pasari, relateaza Reuters.Tribunalul din Dax a dispus ca nivelul de zgomot produs de circa saizeci de rate…

- Moldova si-a trait cel mai important moment din ultimii ani in fotbal in prima jumatate de ora a meciului cu Franta! Moldovenii au condus cu 1-0 pana in minutul 35! Vadim Rata de la Chindia a marcat pentru Moldova in minutul 9, dupa ce a profitat de o greseala a lui Lenglet. Fundasul Barcelonei a […]

- Angajatii spitalelor publice din Franta au organizat, joi, o ampla miscare de protest, suspendand activitatile generale, informeaza cotidianul Le Figaro si postul Europe1, potrivit Mediafax.ro.Medicii, asistentii medicali si infirmierii denunta starea sistemului medical din Franta si cer Guvernului…

- Mai degraba mâna întinsa decât lupta. În timp ce Donald Trump a pornit într-un razboi comercial riscant cu China, Emmanuel Macron încearca sa exploreze calea cooperarii. Pe 4 noiembrie, presedintele Republicii a început, la Shanghai, o vizita de stat de trei…

- Un autobuz s-a rasturnat duminica pe o autostrada din nord-estul Frantei, intre Amiens si Saint-Quentin, in urma accidentului fiind ranite 33 de persoane, dintre care patru au suferit ranit grave, au anuntat autoritatile din departamentul Somme, informeaza cotidianul Le Figaro. Autoritatilor franceze…