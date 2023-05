Stiri pe aceeasi tema

- Spania și-a evacuat personalul diplomatic și cetațenii, precum și alți cetațeni UE și ai Americii Latine din Sudan, a declarat duminica ministrul spaniol de Externe, informeaza Rador."Avioanele Forțelor Aeriene spaniole tocmai au decolat din Khartoum, transportand cetațenii și diplomații noștri.…

- In capitala Columbiei, Bogota, are loc un miting de protest fata de reformele propuse de presedintele de stanga, Gustavo Petro. In februarie si martie, Gustavo Petro a prezentat proiectele de legi privind reforma sanatatii, reforma muncii si a pensiilor, zone cheie ale strategiei sale antisaracie, scrie…

- Patru persoane au murit si altele au fost ranite in urma unei avalanse care s-a produs duminica la ora pranzului pe ghetarul Armancette din Muntii Alpi, a anuntat pe Twitter ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, va vorbi miercuri, 22 martie, despre pașii care urmeaza dupa ce guvernul sau a rezistat in fața a doua moțiuni de cenzura, in criza declanșata de reforma pensiilor care a dus la izbucnirea proteste masive in țara, relateaza Reuters . Liderul francez are programate…

- Un grup de 88 de ofițeri de poliție și angajați ai companiei petroliere Emerald Energy, luați ostatici in Columbia pe fondul unui protest sangeros impotriva companiei, au fost eliberați, a declarat vineri președintele columbian, Gustavo Petro, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul de interne francez, Gerald Darmanin, a declarat ca are in vedere suspendarea permiselor de conducere ale soferilor aflati sub influenta alcoolului sau a altor droguri, informeaza DPA si EFE. ”Vreau sa suspend permisul persoanelor care conduc sub influenta drogurilor/alcoolului pentru ca sunt…