Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al cazurilor de Covid-19 inregistrate in lume a depasit vineri 3,25 de milioane. Cercetatorii si analistii universitatii americane au anuntat ca, in total, de la inceputul pandemiei, mai mult de 1,01 milioane de oameni au fost declarati vindecati. Bilantul deceselor a…

- Bilantul mondial al COVID-19 se apropie cu pasi grabiti de trei milioane de persoane infectate. In acelasi timp, numarul celor care au fost rapusi de noul virus depaseste 200 de mii. Cele mai afectate tari sunt Statele Unite, Spania, Italia, Franta si Germania.

- Noul coronavirus COVID-19 a ucis peste 200.000 de oameni la nivel mondial și a infectat deja aproape 3 milioane, potrivit datelor worldometers.info și Johns Hopkins University, citate de BBC. Cu peste 54.000 de decese și aproape un milion de persoane infectate, Statele Unite ale Americii (SUA) sunt…

- De la inceputul pandemiei si-au pierdut viata 202.880 de oameni. Cele mai multe decese, peste 54.000, au fost inregistrate in Statele Unite. Locul secund este ocupat de Italia, cu peste 26.300, urmata de Spania, cu mai mult de 22.900, Johns Hopkins University. Citeste si: Spania decide…

- Bilantul pandemiei de coronavirus a depasit 2,7 milioane de infectari si 190.000 de morti in intreaga lume. Potrivit Universitatii de Medicina Johns Hopkins, Europa este continentul cu cele mai multe decese cu trei tari: Italia, Spania si Franta, care au depasit pragul cu 20.000 de decese, si o a patra,…

- In total, 75.538 de decese au fost inregistrate - dintre care 53.928 in Europa, cel mai afectat continent. Italia - cu 16.523 de morti - este cea mai indoliata tara din lume, urmata de Spania (13.798 de morti), Statele Unite (10.993 de morti) si Franta (8.911 morti). De la inceputul pandemiei de covid-19, 1.350.759…

- Epidemia de coronavirus din Franta a ucis peste 6.500 de persoane, dintre care 5.091 in spitale si cel putin 1.416 in camine de batrani si alte unitati de asistenta medicala si sociala, potrivit unui ultim bilant oficial comunicat vineri, relateaza AFP, scrie Agerpres .In ultimele 24 de ore, au fost…

- Spania este cea de a treia tara, dupa Statele Unite si Italia, care a depasit China in ceea ce priveste numarul de persoane infectate – peste 85.000. Alte 7.340 de persoane si-au pierdut viata in acea tara. Un numar mare de cazuri, peste 62.000, se inregistreaza si in Germania, unde rata mortalitatii…