- In seara de luni, 14 decembrie, ora 23.15, polițiștii au oprit in trafic pentru control un autoturism condus pe D.J. 182B, in localitatea Remetea Chioarului. La volanul acestuia polițiștii au identificat un tanar de 19 ani din Baia Mare. In urma verificarilor polițiștii au constatat faptul ca tanarul…

- Luni, 23 noiembrie, un echipaj de politie din cadrul Biroului Rutier Baia Mare, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza municipiului, a fost sesizat despre faptul ca, la intersecția strazii Barajului cu strada Arinului, s-a produs un accident de circulație soldat cu pagube materiale,…

- In acest week-end, politistii rutieri maramureseni au depistat pe drumurile publice judetene cinci barbati care au comis infractiuni la regimul rutier. Trei dintre acestia au condus un autovehicul in timp ce se aflau sub influenta bauturilor alcoolice, cu o alcoolemie cuprinsa intre 0,41 si 1,28 mg/l…

- Sambata, 17 octombrie, ora 22.43, politistii din Suciu de Sus au fost sesizati cu privire la faptul ca pe raza comuna Baiuț spre varful Rotunda intr-o curba, se afla un autoturism ieșit de pe partea carosabila, rasturnat in șanț. Politistii ajunsi la fata locului au identificat autoturismul in cauza…

- Miercuri, 14 octombrie, politistii din Vișeu de Sus au intervenit la un accident rutier produs pe strada 1 Mai din oras. In urma verificarilor efectuate politistii au stabilit faptul ca un barbat de 47 de ani din Viseu de Sus, a condus un autoturism, iar la un moment dat a lovit un stalp de sustinere…

- In week-end-ul care s-a incheiat, politistii maramureseni au depistat in trafic 13 barbati cu varste cuprinse intre 15 si 62 de ani care au condus fie sub influenta bauturilor alcoolice, fie fara a detine permis de conducere. Dintre acestia, sapte au fost implicati in accidente rutiere, din care a rezultat…

- Joi, 8 octombrie, in jurul orei 16.00, politistii din Sighetu Marmatiei au oprit o autoutilitara pentru control. La volanul acesteia a fost identificat un barbat de 31 de ani din Sapanța, care a prezentat un permis de conducere fals. In urma verificarilor politistii au constatat faptul ca, barbatul…