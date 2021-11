Mai mare nu înseamnă mai bun: sfârșitul marilor corporații? Acesta pare sa fie verdictul asupra unora dintre cele mai mari companii din lume. General Electric, Toshiba și Johnson&Johnson tocmai au anunțat planurile de a se imparți in mai multe entitați. Conglomeratele sunt mari și greoaie, investitorii vad mai puțina valoare in afacerile companiei daca raman combinate și acționarii par sa le prefere divizate. GE […] The post Mai mare nu inseamna mai bun: sfarșitul marilor corporații? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Mai mulți coloși de talie mondiala au anunțat in ultima vreme planuri de separare a activitaților, ca urmare a presiunii acționarilor. Este vorba de Johnson&Johnson, General Electric și Toshiba. Alte companii le-ar putea urma exemplul. Grupul Johnson & Johnson, care produce de la pudra de talc, șampon,…

- Toshiba a prezentat vineri planurile de a se diviza in trei companii, in incercarea de a-i linisti pe actionarii activisti care solicita o reorganizare radicala a conglomeratului japonez dupa ani de scandaluri, transmite Reuters. O miscare rara intr-o tara dominata de conglomerate, divizarea…

- General Electric, Toshiba și Johnson & Johnson sunt giganți industriali care au un lucru in comun: au anunțat in aceste zile ca planuiesc sa se sparga in companii mai mici. Asta i-a facut pe mulți analiști sa anunțe moarte conglomeratelor. Necrologul acestei structuri corporative a fost scris de mai…

