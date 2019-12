Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sediu al Comitetului Central al PCR va putea fi vizitat astazi Foto: Arhiva. Fostul sediu al Comitetului Central al PCR va putea fi vizitat, pentru prima data în ultimii 30 de ani. Portile acestuia vor fi deschise publicului, astazi, de la ora 12:09, ora la care, în…

- Romanii sunt invitati duminica sa viziteze sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), un eveniment organizat in memoria celor care s-au jertfit la Revolutie, in urma 30 de ani.Citește și: Cozmin Gușa: `Dragnea a fost cel mai disciplinat calau al PSD!`/ SOLUȚII la varful PSD și strategia…

- Dupa 30 de ani de la Revolutia din 1989, realitatea.net a aflat povestea celui care a realizat celebra imagine cu decolarea elicopterului in care se aflau Nicolae Ceausescu si Elena Ceausescu pe 22 decembrie 1989. La trei decenii distanta, site-ul Realitatea a refacut fotografia istorica, la exact aceeasi…

- Romanii sunt invitati, duminica, la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), unde vor putea participa la reconstituirea "drumului spre libertate si democratie", a anuntat, vineri, ministrul Internelor, Marcel Vela, amintind ca pe 22 decembrie 1989, Nicolae si Elena Ceausescu au decolat de pe…

- Sorin Lupșa este din 1988 fotograf al Agenției Naționale de presa AGERPRES, dar și unul dintre romanii care au scris istoria Revoluției din decembrie 1989 prin intermediul fotografiei. Cu o cariera de 32 de ani, Sorin Lupșa a reușit sa iși expuna creațiile in mai multe expoziții, dar și in albume…

- In curand, se implinesc 30 de ani de la Revolutie! In aceasta perioada, ies la iveala noi detalii din viata sotilor Ceausescu. Pe 22 decembrie 1989, vazand ce se intampla in tara, Nicolae si Elena Ceausescu au luat un elicopter si au ales sa fuga. Au ajuns la Targoviste, unde nu se astepta nimeni! De…

- Au trecut aproape 30 de ani de la caderea comunismului, iar avocatul lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu din procesul de la Targoviște, generalul in rezerva Constantin Lucescu, a vorbit despre ce li s-a intamplat soților Ceaușsescu atunci.

- "Cer PNL si domnului presedinte Iohannis sa isi asume public ca pensiile si salariile vor fi platite la timp si, in egala masura, majorate conform legislatiei in vigoare. Romanii merita venituri decente si corecte dupa o viata de munca", a spus Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern.…