MAI: Intervenţii la peste 3.400 de evenimente, în noaptea de Revelion Personalul Ministerului Afacerilor de Interne (MAI) a intervenit la 3.475 de evenimente, in noaptea de Revelion, informeaza un comunicat al MAI transmis AGERPRES.



Dintre acestea, arata sursa citata, 1.300 au vizat situatii de urgenta sau acordarea primului ajutor medical de catre echipajele SMURD, iar 2.175 de cetateni au solicitat interventii din partea politiei sau a jandarmeriei.



In ultimele 24 de ore, politistii, jandarmii si politistii de frontiera au fost sesizati cu privire la 888 de posibile infractiuni, 319 autori fiind prinsi in flagrant. In plus, au fost depistati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, peste 21.500 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au fost mobilizați la nivel național pentru asigurarea masurilor de ordine publica și a intervențiilor in caz de urgența. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne, in noaptea de Revelion, la numarul unic de…

- Echipajele ISU Prahova au fost solicitate sa intervina, in ultimele 24 de ore, la 62 de cazuri, urgențe medicale la care au raspuns echipele Smurd, dar și pentru lichidarea mai multor incendii sau indepartarea unor copaci doborați de vantul puternic.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus, marți, la videoconferința pe care o are cu prefecții din țara, ca, in noaptea de Anul Nou, sunt programate 180 de manifestari culturale, la nivel național, fiind mobilizați 21.500 de angajați ai ministerelui, potrivit Mediafax.„Așa cum la nivel național…

- MASURI… Peste 110 de polițiști vasluieni se vor afla in strada in noaptea dintre ani, pentru a asigura un climat de ordine, liniște și siguranța publica. Aceștia vor acționa in perioada 31 decembrie – 5 ianuarie, suplimentar fața de dispozitivul curent de ordine și siguranța publica, pentru prevenirea…

- Municipalitatea, in acord cu conducerea societatii de transport urban Transurb SA, a decis ca 10 trasee de autobuz sa aiba programul prelungit pana la ora 1,30 a zilei de 1 ianuarie 2020, pentru a facilitate accesul publicului la spectacolele publice de la cumpana dintre ani.

- Pentru buna desfasurare a spectacolului de Revelion organizat de Primaria Municipiului Constanta in Piata Ovidiu, politisti locali vor asigura masurile de ordine si liniste publica si de fluidizare a traficului rutier din zona peninsulara, dar vor actiona si in apropierea cluburilor si barurilor unde…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au intervenit la 48 de evenimente, dintre care 34 au fost sesizate pe numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 si au constatat 37 de infractiuni. Din totalul acestora, 11 au fost contra persoanei, 19 contra patrimoniului si 2 contra…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 2.600 de solicitari ale cetațenilor și au constatat 858 de infracțiuni. La data de 3 noiembrie a.c., politistii au acționat, la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizand 281 de acțiuni. Au intervenit la 3.147 de evenimente,…