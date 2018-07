Bucuresti, 11 iul /Agerpres/ - Ministerul Afacerilor Interne (MAI) informeaza ca situatia in tara revine la normal si in prezent mai sunt evacuate preventiv, la rude, 77 de persoane din orasul Babeni - cartierul Babeni, judetul Valcea.



"Situatia in tara revine la normal - avertizarile de fenomene meteorologice periculoase au incetat. O parte din fortele MAI raman in teren pentru inlaturarea efectelor inundatiilor. In judetele afectate de inundatiile din ultimele zile situatia incepe sa redevina la normal, dupa ce incepand de aseara precipitatiile s-au redus in intensitate fiind ridicate…