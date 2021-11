Stiri pe aceeasi tema

- Moldovenii sunt gata sa accepte condiționalitați din partea federației Ruse, doar sa obțina un preț mai mic la gazele naturale. Cel puțin aceasta denota datele barometerului Opiniei Publice, publicat astazi de catre IMAS.

- Românii și-au portat aproape 850.000 de numere de telefon în acest an, serviciu care permite sa-ți pastrezi numarul de telefon fix ori mobil atunci când decizi sa-ți schimbi operatorul de telefonie, a anunțat joi Arbitrul telecom (ANCOM). 95% dintre aceste numere au fost de telefonie…

- Mucegaiul negru la geamuri, pe langa faptul ca este daunator pentru sanatate, are și un aspect inestetic. Din fericire, exista soluții naturale pe care le poți folosi pentru indepartarea acestor pete inchise la culoare. Un ingredient super ieftin face minuni in cazul mucegaiului negru! Cum scapi de…

- Migrația este un fenomen ingrijorator la nivelul țarii noastre. In ultimii ani zeci de mii de romani au parasit țara in cautarea unui trai mai bun peste hotare. In cele mai multe dintre cazuri adulții au plecat cu copiii, pe care i-au inscris in școlile din țarile adoptive. Pandemia de coronavirus…

- Aproximativ 75% dintre italieni se declara in favoarea utilizarii pasaportului sanitar si a unei extinderi mai largi a acestuia pentru a combate pandemia de COVID-19, potrivit unui sondaj publicat duminica de cotidianul La Stampa, informeaza AFP. Pana luna trecuta, acest pasaport sanitar,…

- Pandemia de COVID-19 a fost insotita de o scadere semnificativa a indicilor de natalitate in tarile dezvoltate, mai ales in sudul Europei: Italia (-9,1 %), Spania (-8,4 %) si Portugalia (-6,6 %), relateaza marti EFE. Aceasta este principala concluzie a unui studiu realizat de Universitatea Bocconi…

- Școala de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba a dat startul inscrierilor pentru clasele care funcționeaza sub tutela instituției, fiind vorba despre zeci de specializari cultural-artistice. Durata cursurilor este de 2, 3 sau 4 ani, in funcție de specializare, pe…

- Profesorul Adrian Streinu-Cercel este foarte negativist in ceea ce privește evoluția pandemiei. Presedintele Comisiei de Sanatate de la Senat a transmis ca țara noastra se afla deja in valul patru al pandemiei. Conform acestuia, pandemia de coronavirus este departe de a se fi incheiat. Mai mult decat…