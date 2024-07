Mai grav nu se poate: Cod roșu de caniculă Ceea ce era de așteptat s-a intamplat. Meteorologii au emis COD ROȘU de canicula pentru mai multe județe din Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : ROSU Ziua/luna/anul: 11-07-2024 Ora : 10:00 Nr. mesajului:3 Intervalul : 13, 14 iulie; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 3 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 13, 14 iulie Fenomene vizate: val de caldura persistent, canicula, disconfort termic accentuat Zone afectate: Maramureș, Transilvania, Dobrogea și… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBENInterval de valabilitate: 12 iulieFenomene vizate: val de caldura persistent, canicula și disconfort termic ridicatZone afectate: conform textului și harții In Maramureș, estul și nord-estul Transilvaniei, in Carpații Orientali și in zona litoralului valul de caldura…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a avertizat ca luni, 8 iunie, valul de caldura care a cuprins Romania se va extinse și se va intensifica ușor in Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala și jumatatea de sud a Moldovei. In aceste zone, disconfortul termic va fi ridicat.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari meteo de canicula și furtuni, valabile atat pentru azi cat și pentru zilele urmatoare. ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 1 iulie Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, canicula și disconfort termic…

- EvenimentAtenționari meteorologice de canicula și disconfort termic ridicat – luni și marți, instabilitate atmosferica – miercuri iulie 1, 2024 09:23 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenționari meteorologice Cod galben, ce vizeaza mare parte a județelor țarii.Astfel,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de canicula, urmata de o alta care anunța ploi violente și grindina. Prima dintre atenționari este valabila pe tot parcursul zilei de 1 iulie cand se vor inregistra temperaturi deosebit de ridicate, canicula și disconfort termic.…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN. Interval de valabilitate: 30 iunie și 1 iulie. Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, canicula și disconfort termic ridicat In Crișana, Banat, sudul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala și in Moldova se vor inregistra temperaturi deosebit…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de tip Cod Galben de canicula. Avertizarea este valabila duminica și luni și cuprinde și intreg județul Suceava.Potrivit ANM, in Crișana, Banat, sudul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala și in Moldova se vor inregistra ...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe coduri portocalii și galbene de canicula și disconfort termic pentru mare parte din Romania. Totuși, sambata, 8 iunie 2024, noua județe din Moldova și Muntenia se afla sub atenționare meteo de vreme instabila. Meteorologii au anunțat și…