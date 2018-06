"Daca merg pe un drum cu 160 km/h iar din fața bate vantul cu 120 km/h, ce viteza inregistreaza radarul ascuns prin boscheți? Ia jucați-o p'asta!", a fost intrebarea primita de politisti, prin intermediul paginii oficiale de Facebook a MAI.

Raspunsul MAI:

1. Avand in vedere ca limita maxima de viteza pe un drum național este 100 km/h, ceea ce va inregistra aparatul radar va fi o amenda foarte mare plus 90 de zile suspendare a permisului de conducere.



2. Daca vantul are o viteza de 120 km/h, va sfatuim sa stați acasa...nu de alta, dar deja vorbim despre uragan și riscați…