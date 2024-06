MAI face angajări. Ce condiții trebuie să îndeplinească toți candidații și până când pot depune dosarele MAI face angajari. Poliția Romana pune la bataie 1.053 de posturi de ofiteri de politie, dintre care 600 de posturi de trecere din corpul agentilor in corpul ofiterilor, precum si 453 de posturi, prin incadrare directa, din sursa externa. Ce condiții trebuie sa indeplineasca fiecare candidat și cat timp mai au la dispoziție pentru a […] The post MAI face angajari. Ce condiții trebuie sa indeplineasca toți candidații și pana cand pot depune dosarele appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana scoate la concurs 1.053 de posturi de ofițeri de poliție, dintre care 600 de posturi de trecere din corpul agenților in corpul ofițerilor, precum și 453 de posturi, prin incadrare directa, din sursa externa.

- Poliția Romana scoate la concurs 1.053 de posturi de ofițeri de poliție, dintre care 600 de posturi de trecere din corpul agenților in corpul ofițerilor, precum și 453 de posturi, prin incadrare directa, din sursa externa. Inscrierile pentru toate cele 1.053 de posturi se fac on-line, pana la data de…

- Poliția Romana scoate la concurs 1.053 de posturi de ofițeri de poliție, dintre care 600 de posturi de trecere din corpul agenților in corpul ofițerilor, precum și 453 de posturi, prin incadrare directa, din sursa externa. Inscrierile se fac on-line, pana la data de 05 iulie a.c., ora 16.00, inclusiv…

- Poliția Romana scoate la concurs 1.053 de posturi de ofițeri de poliție, dintre care 600 de posturi de trecere din corpul agenților in corpul ofițerilor, precum și 453 de posturi, prin incadrare directa, din sursa externa. Inscrierile se fac on-line, pana la data de 05 iulie, ora 16.00, inclusiv in…

- Angajari la Poliția Romana. Peste 1000 de posturi scoase la concurs. Cate sunt la IPJ Alba. Calendar, condiții, specializari Angajari la Poliția Romana. Sunt scoase la concurs 1.053 de posturi de ofițeri de poliție, 453 de posturi fiind prin incadrare directa, din sursa externa. Alte 600 de posturi…

- Poliția Romana scoate la concurs 1.053 de posturi de ofițeri de poliție, dintre care 600 de posturi de trecere din corpul agenților in corpul ofițerilor, precum și 453 de posturi, prin incadrare directa, din sursa externa. Inscrierile se fac on-line, pana la data de 05 iulie 2024, ora 16.00, inclusiv…

- ANGAJARI in Poliția Romana 2024: MAI scoate la concurs peste 1.000 de posturi de ofițeri de poliție ANGAJARI in Poliția Romana 2024: MAI scoate la concurs peste 1.000 de posturi de ofițeri de poliție Poliția Romana scoate la concurs 1.053 de posturi de ofițeri de poliție, dintre care 600 de posturi…

- Poliția Romana se confrunta cu o lipsa semnificativa de personal. In incercarea de a umple locurile vacante, polițiștii au organizat mai multe expoziții și demonstrații in parcul Mogoșoaia, in speranța de a atrage tinerii catre aceasta profesie. In special, activitatea criminalistica a starnit interesul…