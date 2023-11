Mai există profit pe piața imobiliară? Greu de raspuns: sectorul imobiliar comercial din Europa, mai ales din zona euro, ar putea avea probleme in urmatorii ani, punand in pericol portofoliile de credite ale bancilor, fondurile de investiții și asiguratorii, a avertizat Banca Centrala Europeana. Incetinirea economica și ratele ridicate ale dobanzilor au dus la scaderea prețurilor proprietaților din 2022, reducand profitabilitatea […] The post Mai exista profit pe piața imobiliara? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum au evoluat cele mai mari zone imobiliare din Romania in perioada ianuarie-septembrie 2023, pe baza anunțurilor publicate pe platforma imobiliara Storia: Brașovul a raportat cea mai mare creștere procentuala a prețurilor pentru locuințe noi, in timp ce Timișoara este orașul in care se gasesc cele…

- O garsoniera de 33 de metri patrați, de pe Calea Turzii, din Cluj se vinde cu un preț incredibil. 91.000 de euro, adica 2.700 de euro/mp. Locuința este la etajul 7 din 8. ”Va propunem spre vanzare o garsoniera situata pe Calea Turzii, Cluj-Napoca. Se afla la etajul 7/8 și are o suprafața utila de 33,3…

- ”Dacia a vandut 493.511 vehicule (VP+VU) in primele 9 luni ale anului 2023, in crestere cu 16,7% fata de perioada similara a anului 2022. In trimestrul al treilea, Dacia a vandut 148.124 vehicule, cu 2,4% mai mult fata de perioada similara a anului trecut, cand marca inregistrase cea mai ridicata cota…

- Nimic mai fals, spun reprezentanții Bancii Naționale a Romaniei. „Am aflat ca in unele țari circula fake news-uri care susțin ca Europol sau autoritațile europene au decis retragerea din circulație a bancnotelor de 500 și 200 de euro. Aceste știri sunt false. Banca Centrala Europeana (BCE) și bancile…

- Unde exista piața suprasaturata automat apar și „țeparii”, iar piața imobiliara din Cluj nu este o excepție. Cel mai vizat este municipiul Cluj-Napoca, in special acum ca mii de studenți iși cauta chirie pentru noul an universitar. O clujeanca atrage atenția pe un grup de chirii legat de metoda cea…

- Ultimii doi ani de perturbari energetice in Europa, pe fondul crizei provocate de razboiul din Ucraina, au creat tensiuni pentru consumatori, furnizori de energie electrica și investitori din cauza prețurilor, accesibilitații și rezilienței aprovizionarii cu energie. Sub presiunea uriașa pentru a compensa…

- Intrați pe piața romaneasca acum doi ani, polonezii de la Rohlig, activi pe piața logistica, vor sa se extinda pe piața romaneasca. Mai multe amanunte in interviul urmator cu Dragoș Boranda, Managing Director Romania in Rohlig SUUS Logistics. * Pe ce domenii intra Rohlig in Romania? De ce Romania? Este…

- Activitatile de afaceri din Europa s-au contractat din nou in luna august, la cel mai scazut nivel din noiembrie 2020. Indicele compozit flash al managerilor de achizitii din zona euro, publicat miercuri, a scazut la 47,0 in august, de la 48,6 in iulie, transmite CNBC.Evolutia afacerilor a…