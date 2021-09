,,M.A.I. etic, M.A.I. integru!”, campanie anticorupție derulată în Mureș Ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Mureș au desfașurat, in perioada 6-9 septembrie, activitați preventive destinate polițiștilor din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Mureș, instructorilor auto ai școlilor de șoferi din județ și elevilor care au susținut proba teoretica și proba practica la examenul... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

