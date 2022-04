Mai este utilă vaccinarea anti-Covid ? Vorbim din ce in ce mai puțin despre Sars-Cov-2, Covid-19. Explicațiile sunt multiple. Varianta Omicron s-a dovedit mai puțin agresiva comparativ cu Delta și presiunea pe spitale și medici s-a redus treptat. Și atunci se pune intrebarea: Mai este utila vaccinarea anti-Covid? Totuși, datele confirma faptul ca varianta Omicron, aflata acum in circulație, a provocat și provoaca in continuare forme severe in cazul persoanelor cu risc ridicat: varstnici, persoane cu sistemul imunitar slabit, cu transplant, cu insuficiența renale etc. Evident, pentru beneficiul propriu, aceste persoane ar trebui in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Covid-19 crește riscul de formare a cheagurilor de sange grave pana la șase luni de la diagnosticarea infecției, potrivit rezultatelor unui studiu publicat, joi, 7 aprilie, in British Medical Journal (BMJ). Este vorba despre un studiu suedez care avertizeaza asupra riscului major de tromboza venoasa…

- Frecvența reinfectarilor cu Sars-Cov-2 a crescut in mod evident din decembrie anul trecut odata cu raspandirea variantei Omicron in Franța, a anunțat Agenția pentru sanatate publica din Franța, transmite AFP. Dupa o scurta stabilizare la inceputul lunii ianuarie, proporția cazurilor posibile de reinfectare…

- Dr. Beatrice Mahler spune ca se observa o ușoara creștere a numarului cazurilor Covid-19 in Institutul ”Marius Nasta”, motiv pentru care recomanda sa se stabileasca daca este vorba varianta 2 a Omicron și sa nu abandonam masca in acest moment. ”Cred ca este importanta, in acest moment, efectuarea…

- Hamsterii de companie pot transmite Covid-19 oamenilor și sunt sursa probabila a unui focar recent al variantei Delta in Hong Kong, sugereaza un studio, informeaza The Guardian . Cercetarea confirma temerile ca un magazin de animale de companie a fost sursa unui focar recent de Covid in orașul Hong…

- Un virusolog renumit din Marea Britanie a scris un articol in care povestește daca va trebui sa traim cu Sars-CoV-2 pentru totdeauna. Medicul Jeremy Rossman, virusolog, spune ca daca s-ar putea opri toate infecțiile cu Covid-19 din lumea intreaga, atunci virusul ar putea fi eradicat. Din nefericire,…

- Un numar de 617 cazuri COVID cu varianta Omicron a SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania pana la data de 16 ianuarie, a informat, marti, Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit INSP, in saptamana 10 – 16 ianuarie, au fost confirmate 322 de cazuri cu varianta Omicron. Pana la data de 16…

- Varianta Omicron a Covid-19 este periculoasa - si in special pentru cei care nu au fost vaccinati impotriva bolii, a spus miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii, scrie The Guardian, potrivit news.ro. OMS a precizat ca uriasa crestere globala a cazurilor este determinata de Omicron, dar…

- Analiza preliminara a datelor norvegiene sugereaza ca riscul de spitalizare cu Covid-19 ca principala cauza este cu 69% mai scazut cu varianta Omicron, comparat cu infecțiile generate de varianta Delta, precizeaza Institutul norvegian pentru sanatate publica (FHI) intr-un raport saptamanal, transmite…