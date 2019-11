MAI: Echipa românească de salvare-căutare a început operaţiunile în Albania Echipa de salvare-cautare RO-USAR formata din 52 de pompieri a inceput, miercuri, operatiunile de salvare-cautare in Albania dupa cutremurul care a avut loc in aceasta tara marti dimineata.



"Imediat dupa aterizarea pe teritoriul Albaniei, echipa RO-USAR s-a instalat in incinta unei baze navale din orasul Durres. Ulterior, incepand cu ora 00,00, pompierii salvatori au ajuns in partea de nord a orasului Durres, unde au inceput operatiunile de cautare-salvare la o cladire P+6+M, prabusita, fiind indicii ca sub daramaturi mai pot fi supravietuitori", informeaza un comunicat al Ministerului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cutremurul puternic care a lovit Albania, marți dimineața, echipele de salvare continua operațiunile de cautare a supraviețuitorilor sub daramaturile cladirilor prabușite. Bilanțul a ajuns la 29 de morți și peste 650 de raniți, potrivit presei albaneze. Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade a…

- Echipa de cautare-salvare din cadrul IGSU a ajuns in Albania si urmeaza sa se deplaseze catre localitatea desemnata de autoritatile albaneze, care se afla la 40 de km de capitala", anunta, marti seara, Raed Arafat, intr-o postare pe Facebook. El subliniaza ca este prima participare a echipei Ro-USAR…

- In urma cutremurului de 6,4 grade care a avut loc marți dimineața, autoritațile din Albania continua sa sape printre daramaturi, in speranța ca vor gasi supraviețuitori. O tanara de 30 de ani și fiica ei de 8 ani au fost scoase de sub daramaturile unui palat din apropierea școlii de meșteșugari din…

- Ministrul Apararii, Nicolae-Ionel Ciuca, a aprobat efectuarea unui zbor in Albania, cu doua aeronave C-27J Spartan si C-130 Hercules ale Fortelor Aeriene Romane, care vor transporta echipa de cautare-salvare RO-USAR din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, cu echipamente si tehnica…

- Cel puțin patru persoane au murit și alte cateva zeci au fost ranite in urma cutremurului devastator produs in Albania. In urma seismului, autoritațile din Romania au decis sa trimita doua avioane de salvare.

- Romania trimite in Albania o echipa de cautare – salvare de aproximativ 50 de persoane, dupa ce a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 6,4, a anuntat, marti, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. ‘In urma cutremurului, noi am fost instiintati de catre Protectia Civila Europeana…

- Un seism cu magnitudinea preliminara de 6,3 grade s-a produs marți dimineața in Albania, la aproximativ 40 de kilometri de capitala țarii, Tirana, anunta Centrul Seismologic European – Mediteranean (CSEM).Citește și: Și daca am avut cel mai mare blat din istoria prezidențialelor?/OPINIE…

- Cel puțin 35 de persoane au murit in urma taifunului Hagibis in Japonia, care a provocat inundații și alunecari de teren, informeaza presa japoneza, adaugand ca operațiunile de cautare și salvare se afla in desfașurare, relateaza Reuters.